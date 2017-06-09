Покупка картриджей оригинальных (закупка осуществляется АО «ОКБ «Новатор» у субъектов малого и среднего предпринимательства)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ рубля к доллару США на день оплаты. Оплата Товара производится Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки Товара (подписания накладной формы ТОРГ-12 Покупателем без замечаний), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату Товара Поставщик обязан выставить в долларах США, не позднее момента поставки Товара.