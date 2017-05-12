www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705087664
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление годовой подписки на обновление ПО Windchill MPMLink.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-52-25
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобзева Людмила Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление годовой подписки на обновление ПО Windchill MPMLink
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.05.201729.05.2017 15:3029.05.2017 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705087664Дата окончания срока рассмотрения заявок Предоставление годовой подписки на обновление ПО Windchill MPMLinkСамара
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 15:3029.05.2017 15:3029.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087664Подведение итогов не позднее Предоставление годовой подписки на обновление ПО Windchill MPMLinkСамара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление годовой подписки на обновление ПО Windchill MPMLink
Начальная цена
1 029 690,42
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
51 484,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
62.02.30.000
62.02.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 19
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.