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Номер извещения
31705087581
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бортовой посуды одноразовой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 495 139-76-00 доб. 7288
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Кузина Софья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бортовой посуды одноразовой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087581Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бортовой посуды одноразовойСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087581Дата и время вскрытия заявок Поставка бортовой посуды одноразовойСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 20:0018.05.2017 20:0018.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087581Подведение итогов не позднее Поставка бортовой посуды одноразовойСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бортовой посуды одноразовой
Начальная цена
55 460 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15 559 700
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, пос. Внуково ул. Центральная д.4г; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15, склады АО «Авиакомпания «Россия»; г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 270/1; г. Самара, Аэропорт; г. Нижний Новгород, Аэропорт; г. Сочи, аэропорт 355 тер; г. Краснодар, ул. Бершанской, д. 355, корп.8; г. Симферополь, Аэрофлотский ПГТ, площадь аэропорта, д.36А; г. Екатеринбург ул. Спутников д.6; г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 32А; г. Артем, Приморский край, ул. Владимира Сайбеля, д. 41; г. Елизово, Камчатский край, ул. Звездная, д. 10; г. Южно-Сахалинск, Аэропорт; г. Магадан, ул. Пролетарская.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
22.29.23.110
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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