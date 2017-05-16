Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

г. Москва, пос. Внуково ул. Центральная д.4г; г. Санкт-Петербург, ул. Штурманская, д. 15, склады АО «Авиакомпания «Россия»; г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 270/1; г. Самара, Аэропорт; г. Нижний Новгород, Аэропорт; г. Сочи, аэропорт 355 тер; г. Краснодар, ул. Бершанской, д. 355, корп.8; г. Симферополь, Аэрофлотский ПГТ, площадь аэропорта, д.36А; г. Екатеринбург ул. Спутников д.6; г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, д. 32А; г. Артем, Приморский край, ул. Владимира Сайбеля, д. 41; г. Елизово, Камчатский край, ул. Звездная, д. 10; г. Южно-Сахалинск, Аэропорт; г. Магадан, ул. Пролетарская.Рассчитать логистику >