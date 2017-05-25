Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). Срок поставки: Указанный в Отгрузочной разнарядке Товар подлежит поставке в течение 20 календарных дней с момента получения Отгрузочной разнарядки Поставщиком, если иной срок прямо не указан в самой Отгрузочной разнарядке. Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика). Сроки оплаты – в течение 60 календарных дней после поставки Товара на склад Покупателя.