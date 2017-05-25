www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705090739
Уникальный номер закупки
58
Наименование закупки
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку фасонных частей стальных для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция водовода Ду 600 по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции г. Оренбург»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.05.2017 08:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6261
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка фасонных частей стальных для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция водовода Ду 600 по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции г. Оренбург»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705090739Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фасонных частей стальных для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция водовода Ду 600 по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции г. Оренбург» г. Оренбург, ул. Потехина 41
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705090739Дата и время вскрытия заявок Поставка фасонных частей стальных для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция водовода Ду 600 по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции г. Оренбург» г. Оренбург, ул. Потехина 41
Подведение итогов не позднее
25.07.2017 10:0025.07.2017 10:0025.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090739Подведение итогов не позднее Поставка фасонных частей стальных для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция водовода Ду 600 по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции г. Оренбург» г. Оренбург, ул. Потехина 41
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201725.07.2017 10:0025.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705090739Подведение итогов не позднее Поставка фасонных частей стальных для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция водовода Ду 600 по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции г. Оренбург» г. Оренбург, ул. Потехина 41
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка фасонных частей стальных для выполнения строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция водовода Ду 600 по ул. Волгоградская от НС 3-го подъема Ново-Сакмарского водозабора до ул. Конституции г. Оренбург»
Начальная цена
1 915 466,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина,41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
22.21.21.123
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 32
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.