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Номер извещения
31705087567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка бумаги парафинированной БП3-35
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 13:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-97-39
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аношкин Павел Анатольевич
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги парафинированной БП3-35
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.05.201729.05.2017 15:3029.05.2017 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705087567Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка бумаги парафинированной БП3-35443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
29.05.2017 15:3029.05.2017 15:3029.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087567Подведение итогов не позднее Поставка бумаги парафинированной БП3-35443009, г. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги парафинированной БП3-35
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
18 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
17.12
17.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
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