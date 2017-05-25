Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок и контрольных измерений места положения реперов на плане для контроля горизонтальных смещений ГТС (илошламонакопителя) цеха очистных сооружений канализации Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705087497 Уникальный номер закупки 156/2017 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по осуществлению контрольных измерений высотных отметок реперов для контроля осадок и контрольных измерений места положения реперов на плане для контроля горизонтальных смещений ГТС (илошламонакопителя) цеха очистных сооружений канализации Производственно-технической дирекции ОАО «ОмскВодоканал» в 2017 году Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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