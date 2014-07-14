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    Главная / Торги / Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.

    Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.07.2014 11:0014.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406410

    Уникальный номер закупки

    013/ГЭС Белгород/30.06.2014/ОЗПэ/55-03

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация (Продление)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Юридический адрес

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    Почтовый адрес

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-97 доб. 1275

    Факс

    +7 495 777-97-40

    Адрес электронной почты

    e.prokopec@gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прокопец Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.07.2014 11:00 GMT +314.07.2014 11:0014.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Дата и время вскрытия заявок

    14.07.2014 11:0014.07.2014 11:0014.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406410Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Подведение итогов не позднее

    24.07.2014 16:0024.07.2014 16:0024.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406410Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.07.201424.07.2014 16:0024.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406410Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.

    Начальная цена

    2 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, г.Белгород, ул. Разуменская, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится по следующей схеме: предоплата не более 50% в течение 10 рабочих дней после подписания договора, оставшаяся сумма – в течении 10 рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю, подписания акта приема-передачи и получения всей документации: паспорта транспортных средств; инструкции по эксплуатации; сервисные книжки; паспорта на технические устройства, входящие в комплект поставки; сертификат на тахограф и его компоненты; Поставка продукции осуществляется в адрес Заказчика силами и за счет Поставщика в сроки, указанные в договоре на поставку товара, заключенному по итогам проведенного запроса предложений, но не позднее 60 календарных дней с момента предоплаты.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34

    ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Документация лота

    Закупочная документация (Продление)

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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