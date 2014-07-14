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Номер извещения
ГП406410
Уникальный номер закупки
013/ГЭС Белгород/30.06.2014/ОЗПэ/55-03
Наименование закупки
Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1275
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.prokopec@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопец Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Профсоюзная,125
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Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 11:00 GMT +314.07.2014 11:0014.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406410Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 11:0014.07.2014 11:0014.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406410Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Подведение итогов не позднее
24.07.2014 16:0024.07.2014 16:0024.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406410Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.07.201424.07.2014 16:0024.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406410Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.г. Москва, ул. Профсоюзная,125
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.
Начальная цена
2 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка автомобиля КАМАЗ 4308-6037-28(R4) для транспортировки опасных грузов 2-го класса опасности (сжиженный углеводородный газ в баллонах) – 1 единица.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г.Белгород, ул. Разуменская, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Отсутствуют
34
Документация лота
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