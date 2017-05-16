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Номер извещения
31705087413
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на поставку ламинирующих пленок для интерьерных элементов самолетов A319 AO «Авиакомпании «Россия»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 12:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 64.74 PNR 70F1-6474M3N1 цвет RANDOM HIGHTECH без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087413Дата и время окончания срока приема заявок Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 64.74 PNR 70F1-6474M3N1 цвет RANDOM HIGHTECH без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087413Дата и время вскрытия заявок Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 64.74 PNR 70F1-6474M3N1 цвет RANDOM HIGHTECH без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.05.201723.05.2017 20:0023.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087413Подведение итогов не позднее Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 64.74 PNR 70F1-6474M3N1 цвет RANDOM HIGHTECH без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 64.74 PNR 70F1-6474M3N1 цвет RANDOM HIGHTECH без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MM
Начальная цена
171 100,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
441 лист
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
22.21.30.110
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 441
Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 2.10 PNR 70F1-0210M3N1 цвет PEPPER DUST без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087413Дата и время окончания срока приема заявок Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 2.10 PNR 70F1-0210M3N1 цвет PEPPER DUST без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087413Дата и время вскрытия заявок Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 2.10 PNR 70F1-0210M3N1 цвет PEPPER DUST без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 2.10 PNR 70F1-0210M3N1 цвет PEPPER DUST без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MM
Начальная цена
38 940,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
117 лист
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
22.21.30.110
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 117
Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 80.45 PNR 70F1-8045P3N1 цвет SILVER COOL MEZZO без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MM
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087413Дата и время окончания срока приема заявок Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 80.45 PNR 70F1-8045P3N1 цвет SILVER COOL MEZZO без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087413Дата и время вскрытия заявок Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 80.45 PNR 70F1-8045P3N1 цвет SILVER COOL MEZZO без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
23.05.201723.05.2017 20:0023.05.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087413Подведение итогов не позднее Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 80.45 PNR 70F1-8045P3N1 цвет SILVER COOL MEZZO без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MMСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ламинирующая пленка AIRDEC DECORATIVE FILM AIC 80.45 PNR 70F1-8045P3N1 цвет SILVER COOL MEZZO без клея. Размеры листа 1372,00 MM X 2440,00 MM
Начальная цена
16 992,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
48 лист
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
22.21.30.110
22.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 48
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