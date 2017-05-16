Выбор организации на поставку ламинирующих пленок для интерьерных элементов самолетов A319 AO «Авиакомпании «Россия»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: Оплата 20% стоимости товара в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора и выставления Поставщиком счета. Оставшиеся 80% стоимости товара Получатель оплачивает в течение 30 календарных дней с момента предоставления информации о готовности отгрузки товара Получателю.