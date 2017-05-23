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Номер извещения
31705087405
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
AE705926-23 Шланг для ВС типа A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок AE705926-23 Шланг для ВС типа A320 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок AE705926-23 Шланг для ВС типа A320 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
AE705926-23 Шланг для ВС типа A320
Начальная цена
1 180,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
238-0801-549 Трубка для ВС типа A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок 238-0801-549 Трубка для ВС типа A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок 238-0801-549 Трубка для ВС типа A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
238-0801-549 Трубка для ВС типа A320
Начальная цена
944,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
90069-401 Обратный клапан для ВС типа A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок 90069-401 Обратный клапан для ВС типа A320 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок 90069-401 Обратный клапан для ВС типа A320 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
90069-401 Обратный клапан для ВС типа A320
Начальная цена
1 534,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
D5281009120000 Втулка для ВС типа A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок D5281009120000 Втулка для ВС типа A320Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок D5281009120000 Втулка для ВС типа A320Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
D5281009120000 Втулка для ВС типа A320
Начальная цена
2 065,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
D2551006220000 Направляющая для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок D2551006220000 Направляющая для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок D2551006220000 Направляющая для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
D2551006220000 Направляющая для ВС типа A319
Начальная цена
1 062,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
BR9279-106 Плафон для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок BR9279-106 Плафон для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок BR9279-106 Плафон для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
BR9279-106 Плафон для ВС типа A319
Начальная цена
2 832,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
D2511044420000 Пружина для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок D2511044420000 Пружина для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок D2511044420000 Пружина для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
D2511044420000 Пружина для ВС типа A319
Начальная цена
1 062,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
NAS1921M04-03W Заклепка для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок NAS1921M04-03W Заклепка для ВС типа A319 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок NAS1921M04-03W Заклепка для ВС типа A319 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
NAS1921M04-03W Заклепка для ВС типа A319
Начальная цена
590,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
3520-0579-01 Датчик для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок 3520-0579-01 Датчик для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок 3520-0579-01 Датчик для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
3520-0579-01 Датчик для ВС типа A319
Начальная цена
3 304,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
1700182 Прокладка для ВС типа A320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок 1700182 Прокладка для ВС типа A320 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок 1700182 Прокладка для ВС типа A320 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1700182 Прокладка для ВС типа A320
Начальная цена
1 180,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
1003636-001ACJ Крышка подлокотника для ВС типа A319
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 10:00 GMT +323.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087405Дата и время окончания срока приема заявок 1003636-001ACJ Крышка подлокотника для ВС типа A319Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 10:0023.05.2017 10:0023.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087405Дата и время вскрытия заявок 1003636-001ACJ Крышка подлокотника для ВС типа A319Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1003636-001ACJ Крышка подлокотника для ВС типа A319
Начальная цена
826,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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