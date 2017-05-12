www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705123
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
О предоставлении временного персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-25 доб. 89122405705
Факс
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Адрес электронной почты
Anna.Shmarykina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шмарыкина Анна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
В соответствии с техническим заданием.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 07:00 GMT +312.05.2017 07:0012.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705123Дата и время окончания срока приема заявок В соответствии с техническим заданием.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 07:0012.05.2017 07:0012.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705123Дата и время вскрытия заявок В соответствии с техническим заданием.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 15:0031.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705123Подведение итогов не позднее В соответствии с техническим заданием.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
В соответствии с техническим заданием.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех. задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
74.5
Документация лота
Кол-во: 0
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