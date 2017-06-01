www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705087039
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запасных частей к насосным агрегатам на 2017-2018 гг. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей к насосным агрегатам на 2017-2018 гг. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 09:00 GMT +301.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087039Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосным агрегатам на 2017-2018 гг. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 09:0001.06.2017 09:0001.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087039Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к насосным агрегатам на 2017-2018 гг. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Подведение итогов не позднее
21.07.2017 14:0021.07.2017 14:0021.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705087039Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосным агрегатам на 2017-2018 гг. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к насосным агрегатам на 2017-2018 гг. для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
757 264,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
28.13.3
28.13
Документация лота
Кол-во: 29
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.