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Номер извещения
31705086975
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка ПО Windows и MS Office для новых ПК для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 11:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7307
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ПО Windows и MS Office для новых ПК для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 09:00 GMT +326.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086975Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ПО Windows и MS Office для новых ПК для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 09:0026.05.2017 09:0026.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086975Дата и время вскрытия заявок Поставка ПО Windows и MS Office для новых ПК для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Подведение итогов не позднее
24.07.2017 09:0024.07.2017 09:0024.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086975Подведение итогов не позднее Поставка ПО Windows и MS Office для новых ПК для нужд ООО "Краснодар Водоканал"Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ПО Windows и MS Office для новых ПК для нужд ООО "Краснодар Водоканал"
Начальная цена
973 536,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований торгово-закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требований торгово-закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
46.51
46.51
Документация лота
Кол-во: 35
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