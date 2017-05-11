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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.

    Запрос предложений на оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705122Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705122

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 11:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    запрос предложений

    запрос предложений 2

    запрос предложений 1

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fokin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 10:00 GMT +311.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705122Дата и время окончания срока приема заявок оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    11.05.2017 10:0011.05.2017 10:0011.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705122Дата и время вскрытия заявок оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 23:0030.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705122Подведение итогов не позднее оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 23:0030.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705122Подведение итогов не позднее оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке готовой негабаритной продукции (ресивера Р-125) по направлению г. Балашиха, МО, ПАО «Криогенмаш» - г. Тула.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    запрос предложений

    01.07.2017

    запрос предложений 2

    01.07.2017

    запрос предложений 1

    01.07.2017

    извещение

    01.07.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные услуги автомобильного грузового специализированного транспорта"

    Кол-во: 1

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