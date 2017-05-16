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Номер извещения
31705086837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
оказание услуг по демонтажу, замене, проектированию, монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гурьянова Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Самара, ул.Земеца 18
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Демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №55.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 11:00 GMT +316.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086837Дата и время окончания срока приема заявок демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №55.Самара, ул.Земеца 18
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 11:0016.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086837Дата и время вскрытия заявок демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №55.Самара, ул.Земеца 18
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 15:3030.05.2017 15:3030.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086837Подведение итогов не позднее демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №55.Самара, ул.Земеца 18
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 15:3030.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086837Подведение итогов не позднее демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №55.Самара, ул.Земеца 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №55.
Начальная цена
3 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
76 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №9 с пристроем
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 11:00 GMT +316.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086837Дата и время окончания срока приема заявок демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №9 с пристроемСамара, ул.Земеца 18
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 11:0016.05.2017 11:0016.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086837Дата и время вскрытия заявок демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №9 с пристроемСамара, ул.Земеца 18
Подведение итогов не позднее
30.05.2017 15:3030.05.2017 15:3030.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086837Подведение итогов не позднее демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №9 с пристроемСамара, ул.Земеца 18
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 15:3030.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705086837Подведение итогов не позднее демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №9 с пристроемСамара, ул.Земеца 18
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонтаж, замена, проектирование, монтаж и пуско-наладка системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в корпусе №9 с пристроем
Начальная цена
7 010 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
140 200,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
43.21.10.140
43.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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