Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку кислот технических (наливом).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть исполнены до 31 декабря 2017г. включительно согласно Спецификации и заявкам заказчика. Окончательный срок и объем поставки устанавливается заявкой заказчика. Поставка производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки заказчиком. Оплата в размере 100,00% в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника.