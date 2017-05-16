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Номер извещения
31705087371
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Свеча зажигания, p/n 160544-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087371Дата и время окончания срока приема заявок Свеча зажигания, p/n 160544-1 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087371Дата и время вскрытия заявок Свеча зажигания, p/n 160544-1 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Свеча зажигания, p/n 160544-1
Начальная цена
4 956,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Фильтр, p/n CA00077A
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087371Дата и время окончания срока приема заявок Фильтр, p/n CA00077AСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087371Дата и время вскрытия заявок Фильтр, p/n CA00077AСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фильтр, p/n CA00077A
Начальная цена
25 960,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кнопочный выключатель, p/n 3586AA04
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087371Дата и время окончания срока приема заявок Кнопочный выключатель, p/n 3586AA04 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087371Дата и время вскрытия заявок Кнопочный выключатель, p/n 3586AA04 Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кнопочный выключатель, p/n 3586AA04
Начальная цена
4 130,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Электростатический разрядник, p/n 2-16SC1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087371Дата и время окончания срока приема заявок Электростатический разрядник, p/n 2-16SC1 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087371Дата и время вскрытия заявок Электростатический разрядник, p/n 2-16SC1 Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электростатический разрядник, p/n 2-16SC1
Начальная цена
4 012,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Система привязных ремней б/п, p/n 4005-1-011-9006
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087371Дата и время окончания срока приема заявок Система привязных ремней б/п, p/n 4005-1-011-9006 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087371Дата и время вскрытия заявок Система привязных ремней б/п, p/n 4005-1-011-9006 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Система привязных ремней б/п, p/n 4005-1-011-9006
Начальная цена
165 200,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
70 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
Привязной ремень, p/n 2006-1-511-3041
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087371Дата и время окончания срока приема заявок Привязной ремень, p/n 2006-1-511-3041 Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087371Дата и время вскрытия заявок Привязной ремень, p/n 2006-1-511-3041 Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Привязной ремень, p/n 2006-1-511-3041
Начальная цена
22 420,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
150 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Панель, p/n 338-079-507-0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.05.2017 10:00 GMT +316.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087371Дата и время окончания срока приема заявок Панель, p/n 338-079-507-0Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 10:0016.05.2017 10:0016.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087371Дата и время вскрытия заявок Панель, p/n 338-079-507-0Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Панель, p/n 338-079-507-0
Начальная цена
14 868,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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