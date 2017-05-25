Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку сортового металлопроката.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть исполнены до 31 августа 2017г. включительно согласно Спецификации и заявкам заказчика. Окончательный срок и объем поставки устанавливается заявкой заказчика. Поставка производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки заказчиком. Оплата в размере 100% в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная и др.) путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника.