Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений 025-М-ОЗП/17 на Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах

    Открытый запрос предложений 025-М-ОЗП/17 на Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705120Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705120

    Уникальный номер закупки

    025-М-ОЗП/17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений 025-М-ОЗП/17 на Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Информационная карта продление

    Методика оценки

    документация 025-М-ОЗП-17

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Юридический адрес

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    Почтовый адрес

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Контактный телефон

    +7 499 940-33-71 доб. 2069

    Факс

    +7 499 940-33-71

    Адрес электронной почты

    m.babenko@tsk-m.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бабенко Марина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705120Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705120Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах.Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 17:0026.05.2017 17:0026.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705120Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 17:0026.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705120Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах.

    Начальная цена

    29 735 988,73

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 6 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
    Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

    Адрес местонахождения

    105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б

    121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18

    Классификатор ОКПД2

    33.14.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Информационная карта продление

    11.05.2017

    Методика оценки

    11.05.2017

    документация 025-М-ОЗП-17

    11.05.2017

    Проект договора

    11.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказания услуг по проведению проверки, испытанию и ремонту электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах, и павильонах"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211079487
    МИ №22P10174 - Выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания (ИБП) на объектах ПАО "МОЭК" для нужд ПАО «МОЭК» (1388)
    МИ №22P10174 - Выполнение работ по ремонту источников бесперебойного питания (ИБП) на объектах...
    593367
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    3 341 015
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Полотовая закупка № 32211071923
    Оказание услуг по техническому обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания питьевой воды в 2022 году для нужд АО «ОмскВодоканал»
    Оказание услуг по техническому обслуживанию электролизных установок и станций обеззараживания...
    590913
    Закупки корпоративных заказчиков
    Полотовая закупка
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    4 989 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Газпромнефть Энергосистемы
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме № 32211039019
    Оказание услуг по ремонту электрооборудования (электродвигателей) до 100кВт (п. 107 ПЗ)
    Оказание услуг по ремонту электрооборудования (электродвигателей) до 100кВт (п. 107 ПЗ)
    586903
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    1 987 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32110248582
    КО №15793/КО - Капитальный ремонт компрессора №6 ОРУ- 330 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" - Киришская ГРЭС (221P200513)
    КО №15793/КО - Капитальный ремонт компрессора №6 ОРУ- 330 для нужд филиала ПАО "ОГК-2" -...
    480309
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    1 797 906
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить