Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: 100 % оплата в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения товара на склад Заказчика, проверки комплектности и качества. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.