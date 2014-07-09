Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара производится по следующей схеме: предоплата не более 50% в течение 10 рабочих дней после подписания договора, оставшаяся сумма – в течении 10 рабочих дней с момента передачи Товара Покупателю, подписания акта приема-передачи и получения всей документации: паспорта транспортных средств; инструкции по эксплуатации; сервисные книжки; паспорта на технические устройства, входящие в комплект поставки; сертификат на тахографы и их компоненты; Поставка товара осуществляется в адрес Заказчика силами и за счет Поставщика, в сроки, указанные в договоре на поставку товара, заключенного по итогам проведенного запроса котировок, но не позднее 31 марта 2015 года.