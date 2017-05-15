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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705086257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка труб бурильных стальных 73мм*9мм (с замками) для комплектации бригад ТКРС АО «РМНТК «Нефтеотдача»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
Контактный телефон
+7 499 689-50-01
Факс
+7 499 689-50-01
Адрес электронной почты
mklinchev@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клинчев Марк Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бурильных труб размером 73х9,19 (правая)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705086257Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бурильных труб размером 73х9,19 (правая)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 12:0015.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705086257Дата и время вскрытия заявок Поставка бурильных труб размером 73х9,19 (правая)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бурильных труб размером 73х9,19 (правая)
Начальная цена
1 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РМНТК Нефтеотдача
Все закупки и тендеры АО РМНТК Нефтеотдача
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский пер., д. 1, стр. 1
24.20.12.130
24.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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