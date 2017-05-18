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Номер извещения
31705087315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гелия газообразного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грачева Ольга Николаевна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гелия газообразного марки Б
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705087315Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гелия газообразного марки БХимки
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705087315Дата и время вскрытия заявок Поставка гелия газообразного марки БХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гелия газообразного марки Б
Начальная цена
1 570 998,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 854,99 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
20.11.11.131
20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1710
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