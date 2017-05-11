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Номер извещения
ГП705114
Уникальный номер закупки
324
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на закупку подшипника 3003168АМНК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 09:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-61-83
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
V.Kovrizhnikov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коврижников Вячеслав Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Запрос ценовых котировок на закупку подшипника 3003168АМНК
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 11:00 GMT +311.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705114Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку подшипника 3003168АМНКЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 11:0011.05.2017 11:0011.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705114Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку подшипника 3003168АМНКЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на закупку подшипника 3003168АМНК
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО УралмашзаводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28.15.10.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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