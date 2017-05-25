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Номер извещения
ГП705113
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка контейнеров для нужд ООО «Эльгауголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 09:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-23-37
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksandr.Filippov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Закупка контейнеров для нужд ООО «Эльгауголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 11:00 GMT +325.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705113Дата и время окончания срока приема заявок Закупка контейнеров для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 11:0025.05.2017 11:0025.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705113Дата и время вскрытия заявок Закупка контейнеров для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
31.08.2017 11:0031.08.2017 11:0031.08.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705113Подведение итогов не позднее Закупка контейнеров для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка контейнеров для нужд ООО «Эльгауголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Отгрузочные реквизиты. Транспортно-экспедиционная компания грузополучатель - АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878. Почтовый адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1. Почтовый адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.20.21.110
29.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Кол-во: 8
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