Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705085871 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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