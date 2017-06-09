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Номер извещения
31705085871
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства Эта группировка также включает: - разработку проектов гражданского строительства. Эта группировка не включает: - разработку строительных проектов зданий, см. 41
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Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п..
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 14:00 GMT +309.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705085871Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п..Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 14:0009.06.2017 14:0009.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705085871Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п..Краснодар
Подведение итогов не позднее
09.08.2017 14:0009.08.2017 14:0009.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705085871Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п..Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.08.201709.08.2017 14:0009.08.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705085871Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п..Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт электрооборудования: Объект 1 - ремонт высоковольтного распредустройства с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС ХБК ТП-521п.; Объект 2 - Капитальный ремонт высоковольтного ввода ВВ-4 с заменой выключателей нагрузки ВНП-16 на КНС-16 на КНС Шнековая,2 ТП-1224п..
Начальная цена
472 132,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с торгово-закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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Документация лота
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