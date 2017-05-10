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    Главная / Торги / Поставка инструмента Sandvik

    Поставка инструмента Sandvik

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента SandvikСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705106

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента Sandvik

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Tumanova@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Туманова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента Sandvik

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 11:00 GMT +310.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента SandvikСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 11:0010.05.2017 11:0010.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705106Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента SandvikСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 15:3031.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705106Подведение итогов не позднее Поставка инструмента SandvikСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента Sandvik

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка инструмента Sandvik

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "инструмент"

    Кол-во: 0

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