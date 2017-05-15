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Номер извещения
31705085609
Уникальный номер закупки
622
Наименование закупки
Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам в рамках выполнения государственного оборонного заказа, государственный контракт № Н.2з.11.41.11.2145 от 30.03.2011, контракт АО «Златмаш» 203/256 от 17.02.2016г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 08:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-90-10
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts19l@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галиуллина Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
Златоуст, Парковый проезд,1
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Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 20:00 GMT +315.05.2017 20:0015.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705085609Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам.Златоуст, Парковый проезд,1
Дата и время вскрытия заявок
16.05.2017 06:0016.05.2017 06:0016.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705085609Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам.Златоуст, Парковый проезд,1
Подведение итогов не позднее
16.05.2017 14:0016.05.2017 14:0016.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705085609Подведение итогов не позднее Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам.Златоуст, Парковый проезд,1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам.
Начальная цена
456 912,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 569,12 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
24.10
30.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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