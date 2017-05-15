Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам в рамках выполнения государственного оборонного заказа, государственный контракт № Н.2з.11.41.11.2145 от 30.03.2011, контракт АО «Златмаш» 203/256 от 17.02.2016г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705085609 Уникальный номер закупки 622 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по изготовлению заготовок поковок из стали 45 по чертежам в рамках выполнения государственного оборонного заказа, государственный контракт № Н.2з.11.41.11.2145 от 30.03.2011, контракт АО «Златмаш» 203/256 от 17.02.2016г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры документация 622

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ Юридический адрес 456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1, Почтовый адрес Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1 Контактный телефон +7 3513 66-90-10 Факс +7 3513 66-22-70 Адрес электронной почты mts19l@zlatmash.ru Ф.И.О. контактного лица Галиуллина Анастасия Владимировна Место рассмотрения предложений Златоуст, Парковый проезд,1 Закупки и тендеры Аппараты летательные и космические и соответствующее оборудование Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru