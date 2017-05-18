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Номер извещения
31705085619
Уникальный номер закупки
ОПТЦ / 000 087
Наименование закупки
Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
171161, Российская Федерация, Тверская область, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 24а
Контактный телефон
+7 48233 6-31-55
Факс
+7 48233 6-31-55
Адрес электронной почты
optc@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новохатская Яна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Вышний Волочек
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Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 09:00 GMT +318.05.2017 09:0018.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705085619Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».Вышний Волочек
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 09:0018.05.2017 09:0018.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705085619Дата и время вскрытия заявок Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».Вышний Волочек
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».
Начальная цена
308 122,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке (разделы: проект договора и техническое задание).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара должна быть осуществлена, силами и за счет Поставщика по адресу: 171161, Тверская область, Вышний Волочек, ул. Ржевский тракт, д. 24А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
24.10.6
24.10
Документация лота
Кол-во: 1
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