Поставка проката черных металлов для филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки оплаты: предоплата 30% от стоимости товара осуществляется на основании выставленного счета, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения счета; окончательный расчет после поставки товара Заказчику и подписания товарно-транспортной накладной в течение 10 (десяти) банковских дней. Срок поставки товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика.