Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет за поставленный товар осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке товара; условия поставки товара: в течение периода с момента заключения договора по 31.12.2017 , график исполнения договора: по уточненным заявкам Заказчика, поставка осуществляется в срок не более 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком;