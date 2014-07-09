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Номер извещения
ГП406407
Уникальный номер закупки
005/ГЭС Поволжье/30.06.2014/ОЗПэ/55-03
Наименование закупки
Поставка автобуса IVECO Daily 50С14GV CNG – 1 единицы.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1275
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
e.prokopec@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прокопец Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
г.Москва, ул. Профсоюзная, 125
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автобуса IVECO Daily 50С14GV CNG – 1 единицы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2014 11:00 GMT +309.07.2014 11:0009.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406407Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автобуса IVECO Daily 50С14GV CNG – 1 единицыг.Москва, ул. Профсоюзная, 125
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2014 11:0009.07.2014 11:0009.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406407Дата и время вскрытия заявок Поставка автобуса IVECO Daily 50С14GV CNG – 1 единицыг.Москва, ул. Профсоюзная, 125
Подведение итогов не позднее
24.07.2014 16:0024.07.2014 16:0024.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406407Подведение итогов не позднее Поставка автобуса IVECO Daily 50С14GV CNG – 1 единицыг.Москва, ул. Профсоюзная, 125
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автобуса IVECO Daily 50С14GV CNG – 1 единицы
Начальная цена
2 799 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 единица
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Ст. Нововолжская, 1, территория ООО «ГЭС Поволжье».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Отсутствуют
34
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