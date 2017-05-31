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    Главная / Торги / Микросхемы, полупроводники

    Микросхемы, полупроводники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 07:0031.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705098Дата и время окончания срока приема заявок закупка электронных компонентовНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705098

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Микросхемы, полупроводники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 17:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Юридический адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Почтовый адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Контактный телефон

    +7 904 394-50-67

    Факс

    +7 831 260-04-30

    Адрес электронной почты

    bmp_bmp@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букалов Максим Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка электронных компонентов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 17:0031.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705098Подведение итогов не позднее закупка электронных компонентовНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка электронных компонентов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Н.Новгород, ул. Интернациональная 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата, оплата в течении 30 дн. с момента получения на отдельный счет согласно 275 фз
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Адрес местонахождения

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Классификатор ОКПД2

    26.11.30.000

    Схемы интегральные электронные

    26.11.21.110

    Диоды

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ CD54HC273F"

    Кол-во: 78

    "Позиция 2"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ DAC8841FS"

    Кол-во: 2244

    "Позиция 3"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ ATMEGA128-16AU"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ IN74HC595AD РБ14513714.004-23-95"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ MSA-0520"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1887ВЕ4У АЕЯР.431280.537ТУ"

    Кол-во: 57

    "Позиция 7"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1554ЛА3ТБМ АЕЯР.431200.182-07ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 9"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 590КН4 БК0.347.000-05ТУ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 564ПУ7 БК0.347.064-30ТУ"

    Кол-во: 243

    "Позиция 11"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 564ЛН1 БК0.347.064ТУ9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 564КТ3 БК0.347.064ТУ20"

    Кол-во: 57

    "Позиция 13"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 564ИР6 БК0.347.064ТУ23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 558РР2А БК0.347.130-02ТУ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 558РР1 БК0.347.130ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ Н521СА3 БК0.347.015ТУ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1533ЛА9 БК0.347.364-17ТУ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ Н142ЕН19 БК0.347.098-12ТУ"

    Кол-во: 72

    "Позиция 19"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 20"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕН2Б БК0.347.098ТУ1"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 140УД26АС1ВК АЕЯР.431130.171-23ТУ"

    Кол-во: 245

    "Позиция 22"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 140УД6АВК АЕЯР.431130.171-04ТУ"

    Кол-во: 2667

    "Позиция 23"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 140УД1БВК АЕЯР.431130.171-01ТУ"

    Кол-во: 142

    "Позиция 24"

    "ТРАНЗИСТОР MRF158"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "ТРАНЗИСТОР 2ТК235-А-50-1,5 ТУ16-432.141-86"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "ТРАНЗИСТОР 2П7240ВС9 АЕЯР.432140.605ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "ТРАНЗИСТОР 2П819А АЕЯР.432140.234ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "ТРАНЗИСТОР 2П524А9 АЕЯР.432140.519ТУ"

    Кол-во: 131

    "Позиция 29"

    "ТРАНЗИСТОР КП509А9 АДБК.432140.090ТУ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 30"

    "ТРАНЗИСТОР КП507А АДБК.432140.951ТУ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "ТРАНЗИСТОР 2П312А ЖК3.365.262ТУ"

    Кол-во: 208

    "Позиция 32"

    "ТРАНЗИСТОР 2П307А Ц23.365.008ТУ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 33"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т9155Б АЕЯР.432150.051ТУ"

    Кол-во: 11

    "Позиция 34"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т980А (ДОП.ОТБОР) ПО 6 ШТ ААО.339.347ТУ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 35"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т980А (ДОП.ОТБОР) ПО 2 ШТ ААО.339.347ТУ"

    Кол-во: 22

    "Позиция 36"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т908А ГЕ3.365.007ТУ"

    Кол-во: 28

    "Позиция 37"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т881Г АА0.339.644ТУ"

    Кол-во: 1353

    "Позиция 38"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т819А2 АА0.339.557ТУ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т664А9 АА0.339.559ТУ"

    Кол-во: 446

    "Позиция 40"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т653Б АА0.339.307ТУ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т630Б ЮФ3.365.043ТУ"

    Кол-во: 187

    "Позиция 42"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т3130Б9 АА0.339.569ТУ"

    Кол-во: 320

    "Позиция 43"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т3130А9 АА0.339.569ТУ"

    Кол-во: 568

    "Позиция 44"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т3129Б9 АА0.339.568ТУ"

    Кол-во: 127

    "Позиция 45"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т368Б СБ0.336.051ТУ"

    Кол-во: 310

    "Позиция 46"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т363Б ЩТ0.336.008ТУ"

    Кол-во: 260

    "Позиция 47"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т313Б ЩЫ0.336.049ТУ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т312Б ЖК3.365.143ТУ"

    Кол-во: 286

    "Позиция 49"

    "ТРАНЗИСТОР 2Т201Б СБ0.336.046ТУ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 50"

    "ВАРИКАП 2В124А АА0.339.170ТУ/02"

    Кол-во: 288

    "Позиция 51"

    "СТАБИЛИТРОН 2С530А1 СМ3.362.823ТУ"

    Кол-во: 86

    "Позиция 52"

    "СТАБИЛИТРОН 2С468А1 СМ3.362.823ТУ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 53"

    "СТАБИЛИТРОН 2С175А ХЫ3.369.004ТУ"

    Кол-во: 86

    "Позиция 54"

    "СТАБИЛИТРОН 2С191А ХЫ3.369.004ТУ"

    Кол-во: 82

    "Позиция 55"

    "СТАБИЛИТРОН 2С117В АА0.339.736ТУ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "СТАБИЛИТРОН 2С113А1 СМ3.362.816ТУ"

    Кол-во: 208

    "Позиция 57"

    "СТАБИЛИТРОН 2С113А СМ3.362.816ТУ"

    Кол-во: 208

    "Позиция 58"

    "СТАБИЛИТРОН 2С156А СМ3.362.805ТУ"

    Кол-во: 107

    "Позиция 59"

    "ДИОД SMAJ75A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "31204425 ДИОД 2Д707АС9 АА0.339.583ТУ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 61"

    "ДИОДНАЯ МАТРИЦА 2ДС523ГМ ТТ3.362.143ТУДОП.№1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 62"

    "ДИОДНАЯ МАТРИЦА 2Д803АС9 АА0.339.471ТУ"

    Кол-во: 602

    "Позиция 63"

    "ДИОДНАЯ МАТРИЦА 2Д706АС9 АА0.339.582ТУ"

    Кол-во: 231

    "Позиция 64"

    "ДИОД 2Д420А АА0.339.173ТУ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 65"

    "ДИОД 2Д419В АА0.339.156ТУ"

    Кол-во: 251

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