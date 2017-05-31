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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705098
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Микросхемы, полупроводники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Почтовый адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Контактный телефон
+7 904 394-50-67
Факс
+7 831 260-04-30
Адрес электронной почты
bmp_bmp@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Букалов Максим Петрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка электронных компонентов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка электронных компонентов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Н.Новгород, ул. Интернациональная 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Адрес местонахождения
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
26.11.30.000
26.11.21.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 78
Кол-во: 2244
Кол-во: 100
Кол-во: 48
Кол-во: 8
Кол-во: 57
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Кол-во: 36
Кол-во: 25
Кол-во: 245
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Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 131
Кол-во: 30
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Кол-во: 208
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Кол-во: 446
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Кол-во: 86
Кол-во: 82
Кол-во: 4
Кол-во: 208
Кол-во: 208
Кол-во: 107
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 4
Кол-во: 602
Кол-во: 231
Кол-во: 18
Кол-во: 251
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