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Номер извещения
31705084737
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая Пера
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 17:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721
Почтовый адрес
123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721
Контактный телефон
+7 985 975-31-53
Факс
--
Адрес электронной почты
evgenii.yanov@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Янов Евгений Олегович
Место рассмотрения предложений
Байконур
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Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая Пера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 11:30 GMT +312.05.2017 11:3012.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084737Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая ПераБайконур
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 11:3012.05.2017 11:3012.05.2017 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084737Дата и время вскрытия заявок Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая ПераБайконур
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.05.201715.05.2017 23:0015.05.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705084737Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая ПераБайконур
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая Пера
Начальная цена
7 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
75 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АЛЬКОР
Все закупки и тендеры АО АЛЬКОР
Адрес местонахождения
123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721
41.20
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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