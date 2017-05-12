Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая Пера

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705084737 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Строительно-монтажные работы по устройству постоянного ограждения на объекте: Реконструкция насосной станции с созданием комплекса рабочей резиденции на территории водозабора технической воды на реке Большая Пера Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЛЬКОР

Все закупки и тендеры АО АЛЬКОР Юридический адрес 123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721 Почтовый адрес 123100, Российская Федерация, Москва, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, помещение 721 Контактный телефон +7 985 975-31-53 Факс -- Адрес электронной почты evgenii.yanov@gmail.com Ф.И.О. контактного лица Янов Евгений Олегович Место рассмотрения предложений Байконур Закупки и тендеры Байконур Город Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий Ключевые слова:

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