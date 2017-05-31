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    Главная / Торги / Право заключение контракта купли-продажи

    Право заключение контракта купли-продажи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 14:3031.05.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705121Дата и время окончания срока приема заявок Право заключение контракта купли-продажиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705121

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключение контракта купли-продажи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.05.2017 11:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    фотографии оборудования

    Извещения о проведении Аукциона

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КПМГ"
    Все закупки и тендеры АО "КПМГ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е

    Почтовый адрес

    Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10

    Контактный телефон

    +7 495 937-44-77

    Факс

    +7 495 937-44-77

    Адрес электронной почты

    ABykov@kpmg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Быков Андрей Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключение контракта купли-продажи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 14:30 GMT +331.05.2017 14:3031.05.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705121Дата и время окончания срока приема заявок Право заключение контракта купли-продажиМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.05.2017 15:0031.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705121Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключение контракта купли-продажиМосква

    Дата и время проведения

    01.06.2017 12:0001.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705121Дата и время проведения Право заключение контракта купли-продажиМосква

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705121Подведение итогов не позднее Право заключение контракта купли-продажиМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    05.06.201705.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705121Подведение итогов не позднее Право заключение контракта купли-продажиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключение контракта купли-продажи

    Начальная цена

    20 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10шт - передвижной стеллаж: ширина-207см, высота-192см, глубина-60см продается вместе с платформой: длина-678см, ширина-230см, высота- 5см 11шт- передвижной стеллаж:: ширина-250см, высота-172см, глубина-60см продаются вместе с платформой:длина-802см, ширина-270см, высота- 5см 8шт-передвижной стеллаж:ширина-250см, высота-192см, глубина-70см продается вместе с платформой:длина-676см, ширина-270см, высота- 5см

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Пресненская набережная 10,Блок С Условия вывоза обрудования: самовывозРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предварительная оплата в размере 100% стоимости оборудования Демонтаж по договоренности

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "КПМГ"
    Все закупки и тендеры АО "КПМГ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е

    Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.130

    Стеллажи офисные металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "передвижной стеллаж: ширина-250см, высота-192см, глубина-70см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 2"

    "передвижной стеллаж:: ширина-250см, высота-172см, глубина-60см"

    Кол-во: 11

    "Позиция 3"

    "передвижной стеллаж: ширина-207см, высота-192см, глубина-60см"

    Кол-во: 10

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    Прием заявок:
    04.07.2017 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
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