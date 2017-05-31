www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705121
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Право заключение контракта купли-продажи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.05.2017 11:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е
Почтовый адрес
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10
Контактный телефон
+7 495 937-44-77
Факс
+7 495 937-44-77
Адрес электронной почты
ABykov@kpmg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Быков Андрей Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключение контракта купли-продажи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 14:30 GMT +331.05.2017 14:3031.05.2017 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705121Дата и время окончания срока приема заявок Право заключение контракта купли-продажиМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.05.2017 15:0031.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705121Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключение контракта купли-продажиМосква
Дата и время проведения
01.06.2017 12:0001.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705121Дата и время проведения Право заключение контракта купли-продажиМосква
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705121Подведение итогов не позднее Право заключение контракта купли-продажиМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключение контракта купли-продажи
Начальная цена
20 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10шт - передвижной стеллаж: ширина-207см, высота-192см, глубина-60см продается вместе с платформой: длина-678см, ширина-230см, высота- 5см 11шт- передвижной стеллаж:: ширина-250см, высота-172см, глубина-60см продаются вместе с платформой:длина-802см, ширина-270см, высота- 5см 8шт-передвижной стеллаж:ширина-250см, высота-192см, глубина-70см продается вместе с платформой:длина-676см, ширина-270см, высота- 5см
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Пресненская набережная 10,Блок С Условия вывоза обрудования: самовывозРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "КПМГ"
Все закупки и тендеры АО "КПМГ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, ДОМ 16, СТРОЕНИЕ 5, ЭТ 3 ПОМ I КОМ 24Е
Россия, 123112, Москва, Пресненская набережная, д.10
31.01.11.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Кол-во: 11
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.