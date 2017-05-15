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    Главная / Торги / Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".

    Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705096Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705096

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 17:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-83-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    Oleg.Yalovskiy@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Яловский Олег Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705096Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 09:0015.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705096Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Подведение итогов не позднее

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705096Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.05.201719.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705096Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем работ 10 000 м2 в месяц

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполняются на производственных площадях ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова, с использованием ЛКМ заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполненных работ, в течение 14 календарных дней от даты подписания акта выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    25.62.20.000

    Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих основных технологических процессов машиностроения

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Окраска"

    Кол-во: 0

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