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Номер извещения
ГП705096
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 17:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Oleg.Yalovskiy@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Яловский Олег Петрович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 09:00 GMT +315.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705096Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 09:0015.05.2017 09:0015.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705096Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино
Подведение итогов не позднее
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705096Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.05.201719.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705096Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право выполнения работ на территории Заказчика по окраске, грунтовке металлоконструкций, сборочных единиц, изделий являющихся готовой продукцией ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем работ 10 000 м2 в месяц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Работы выполняются на производственных площадях ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова, с использованием ЛКМ заказчика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.62.20.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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