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Номер извещения
ГП705095
Уникальный номер закупки
1254-А-ВМ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 16:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 510
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
o.danilin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилин Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705095Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область) Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.06.2017 11:0007.06.2017 11:0007.06.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705095Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область) Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
08.06.2017 11:0008.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705095Дата и время проведения На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область) Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705095Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область) Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705095Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область) Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Москва» (Московская область)
Начальная цена
124,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
600 978,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 846,6 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, Чеховский р-н, г.Чехов-3, ул. Центральная (закрытая территория).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-МОСКВА
Адрес местонахождения
109428, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й ВЯЗОВСКИЙ, ДОМ 4А, СТРОЕНИЕ 1,
109428, г. Москва, 2-ой Вязовский проезд, д. 4а, стр. 1
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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