Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты ежемесячно в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Оператора в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента окончания Расчетного периода, на основании выставленного Оператором счета, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.