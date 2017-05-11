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Номер извещения
31705084004
Уникальный номер закупки
223
Наименование закупки
Поставка уплотнения ПЭ и профиля силиконового для производства электрических плит
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Почтовый адрес
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
Контактный телефон
+7 3513 66-60-55
Факс
+7 3513 66-22-70
Адрес электронной почты
mts26@zlatmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котельников Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Златоуст
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка уплотнения ПЭ и профиля силиконового для про-ва эл.плит
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 20:00 GMT +311.05.2017 20:0011.05.2017 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705084004Дата и время окончания срока приема заявок Поставка уплотнения ПЭ и профиля силиконового для про-ва эл.плитЗлатоуст
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 06:0012.05.2017 06:0012.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705084004Дата и время вскрытия заявок Поставка уплотнения ПЭ и профиля силиконового для про-ва эл.плитЗлатоуст
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка уплотнения ПЭ и профиля силиконового для про-ва эл.плит
Начальная цена
4 751 860,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
47 518,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г.Златоуст, Парковый проезд,1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ЗЛАТМАШ
Все закупки и тендеры АО ЗЛАТМАШ
Адрес местонахождения
456227, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЗЛАТОУСТ, ПРОЕЗД ПАРКОВЫЙ, 1,
Челябинская область г. Златоуст Парковый проезд д. 1
28.29.23.120
27.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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