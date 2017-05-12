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    Главная / Торги / Попозиционная закупка механических изделий 2

    Попозиционная закупка механических изделий 2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705087Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка механических изделий 2ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705087

    Уникальный номер закупки

    322

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка механических изделий 2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Приложение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-57-51

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    AI.Fedorov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Дмитрий Зуфарович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка механических изделий 2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705087Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка механических изделий 2Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка механических изделий 2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.110

    Клапаны управления процессом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БЛОК ПИТАНИЯ; SITOP PSU200M; ф.SIEMENS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КРАН; 11Б 6БК; ТУ3712-028-05749381-; Ду=15 Ру=1,0МПа; 2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "МЕТАЛЛОРУКАВ; РЗ-Ц-10 У3; Д 10; ТУ 22-5570-83"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "МУФТА Д/МЕТАЛЛОРУКАВ; ММРн-10-М16х1,5; ОАО "ВЭЛАН""

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "МУФТА Д/МЕТАЛЛОРУКАВ; ММРн-25-М32х1,5; ОАО "ВЭЛАН""

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "МУФТА Д/МЕТАЛЛОРУКАВ; ММРн-15-М20х1,5; ОАО "ВЭЛАН""

    Кол-во: 72

    "Позиция 7"

    "МУФТА Д/МЕТАЛЛОРУКАВ; ММРн-25-G1; ОАО "ВЭЛАН""

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "МУФТА Д/МЕТАЛЛОРУКАВ; ММРн-50-М63х1,5; ОАО "ВЭЛАН""

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "МЕТАЛЛОРУКАВ; РЗ Ц-25 У3; Д 25; ТУ 22-5570-83"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "МЕТАЛЛОРУКАВ; РЗ-Ц-15 У3; Д 15; ТУ 22-5570-83"

    Кол-во: 55

    "Позиция 11"

    "МЕТАЛЛОРУКАВ; Р3-Ц-Х-20У3; ТУ4833-009-57453845-; Д 20; 2009"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "САЛЬНИК ВВЕРТНЫЙ; У 265 У2,IP65 ОАО"З-д эл.монт.изделий" г.Красноярск"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "ВЕНТИЛЬ; 15с13бк1; Ду=6; ТУ26-07-1380-85"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ; СМО (10-11) однолапк; овая; Электротехн.з-д"КВТ""

    Кол-во: 170

    "Позиция 15"

    "КРАН; 10Б 9БК1; ТУ3712-028-05749381-; Ду=20; 2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "КЛАПАН МУФТОВЫЙ; 15КЧ 18П2; DN=15,PN=16 ТУ3732; -001-00218137-94"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "КЛАПАН; 17С 11НЖ; Ду=15; ТУ 26-07-001-66"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "КРАН; 11Б18БК(14М1-00.00); Ду=15; ТУ 26-07-1061-84"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "СИСТЕМА КОМБИНИР.; пожаротушения СКП-18; по СКП-18.00.00.001; для ЭКГ-18; от 30.06.2015 ЗАО НПЦ "Горноспасательные технологии""

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "КЛАПАН С КОРПУСОМ; GTP 0234 09 0 1 N SS; DO24 H A 6B; ф."Parker""

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ФЛАНЕЦ ЗАГЛУШКА; 332125, размер; 2", ISO 6162-1,; SAE 3000 psi; ф.GS-Hydro,Финляндия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; 6051 PAR-DPAL-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 6051 PAR-SIP-; AF M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "КРАН ШАРОВ.МУФТОВЫЙ; ФБ39.330.006.700-00; Ду=6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; SP 325 PA-DP-AS; M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ; АН1.512.1433-РК; DN100; ТУ3741-030-35491454-; ЗАО "АРМАТЭК""

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ; АН1.513.1433-РК; DN125; ТУ3741-030-35491454-; ЗАО "АРМАТЭК""

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 6051 PAR-DPAL-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 6051 PAR-DPAL-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 6

    "Позиция 30"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 7057 PAR-DPAL-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 7072 PAR-DPAL-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; 7072 PAR-DPAL-; AS M W3; ф.Stauff"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 7072 PAR-SIP-; AF M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ; с редуктором; АН2.517.1433-РК; DN300 ТУ3741-; 030-35491454-2006, с блоком датчиков SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20-T6; ЗАО "АРМАТЭК""

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; спаренный; SP 215/15 PAH-GD-; AS M W2; ф.Stauff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 6053.4 PAR-DPAL; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SP 418 PAR-SIG-; AF M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 11

    "Позиция 38"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SPAL 6038.7 PAR-DPAL; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SP 628 PAR-DP-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; 418 PAR-DP-; AS M W3; ф.Stauff"

    Кол-во: 11

    "Позиция 41"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; 628 PAR-DP-; AS M W3; ф.Stauff"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; SP 650.8 PA-SIG-; AF M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; спаренный; SP 218/18 PAH-GD-; AS M W2; ф.Stauff"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; SP 428 PA-DP-AS; M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; с резинов.вкладышем; SP 418 PAR-DP-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; SPAL 7088,9 PА-DPAL-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "КРАН ШАРОВ.МУФТОВЫЙ; ФБ39.330.020.700-00; Ду=20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; SPAL 6050,8 PA-DPAL-; AS M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "СОЕДИНЕНИЕ ПРЯМОЕ; EGE10LR3/8EDCF; ф.Parker"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; SPAL 6038 PА-DPAL-AS; M W18; ф.Stauff"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "ЗАЖИМ ТРУБНЫЙ; SPAL 7073 PА-DPAL-AS; M W10; ф.Stauff"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "КРАН ШАРОВ. ЗАПОРНЫЙ; КШТВГ-16-25нж с эл/; приводом МЭОФ-16/25-; 0,25М-02-У3.1; ТУ3742-001-39003322-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "МЕТАЛЛОРУКАВ; MS35250.PO50311; d=250мм l=500мм; ф.Арквест"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "КРАН ШАРОВОЙ; КШЗ-16-40 РФУ Ст.20; ТУ3742-014-12463751-; Ду-40 Ру-16; 07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "КРАН ШАРОВ.3-ХОДОВОЙ; КШТХ-3-16-50 с эл/; приводом МЭОФ40/25-; 0,25М-0,2-У3.1; ТУ3742-001-39003322-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "КРАН ШАРОВ.3-ХОДОВОЙ; КШТГ-III-16-50 РФУ; Ст.20; ТУ3742-014-12463751-"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "КРАН ШАРОВ.3-ХОДОВОЙ; КШТГ-I-16-50 РФУ; ТУ3742-014-12463751-; Ру=1,6МПа; 07"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "КРАН; 11Б 6БК; Ду=15"

    Кол-во: 8

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    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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