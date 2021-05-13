ЭА-№-3915/21 "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, в целях постановки на государственный кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН по объектам капитального строительства расположенных по адресу - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, с кадастровым номером 24:50:0000000:176353, площадью 5623,9 м.кв., с кадастровым номером 24:50:0000000:176344, площадью 1173,5 м.кв., по адресу- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, корпус 2, помещение 25, с кадастровым номером 24:50:0100237:946, площадью 466,5 м.кв" 0119200000121004109

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0119200000121004109 Уникальный номер закупки 0119200000121004109 Номер закупки Наименование закупки ЭА-№-3915/21 "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, в целях постановки на государственный кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН по объектам капитального строительства расположенных по адресу - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, с кадастровым номером 24:50:0000000:176353, площадью 5623,9 м.кв., с кадастровым номером 24:50:0000000:176344, площадью 1173,5 м.кв., по адресу- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, корпус 2, помещение 25, с кадастровым номером 24:50:0100237:946, площадью 466,5 м.кв" 0119200000121004109 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

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