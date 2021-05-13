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Номер извещения
0119200000121004109
Уникальный номер закупки
0119200000121004109
Наименование закупки
ЭА-№-3915/21 "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, в целях постановки на государственный кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН по объектам капитального строительства расположенных по адресу - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, с кадастровым номером 24:50:0000000:176353, площадью 5623,9 м.кв., с кадастровым номером 24:50:0000000:176344, площадью 1173,5 м.кв., по адресу- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, корпус 2, помещение 25, с кадастровым номером 24:50:0100237:946, площадью 466,5 м.кв" 0119200000121004109
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
23.04.2021 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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ЭА-№-3915/21 "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, в целях постановки на государственный кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН по объектам капитального строительства расположенных по адресу - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, с кадастровым номером 24:50:0000000:176353, площадью 5623,9 м.кв., с кадастровым номером 24:50:0000000:176344, площадью 1173,5 м.кв., по адресу- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, корпус 2, помещение 25, с кадастровым номером 24:50:0100237:946, площадью 466,5 м.кв"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Ожидание публикации договора в ЕИС
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121004109Подведение итогов не позднее ЭА-№-3915/21 "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, в целях постановки на государственный кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН по объектам капитального строительства расположенных по адресу - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, с кадастровым номером 24:50:0000000:176353, площадью 5623,9 м.кв., с кадастровым номером 24:50:0000000:176344, площадью 1173,5 м.кв., по адресу- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, корпус 2, помещение 25, с кадастровым номером 24:50:0100237:946, площадью 466,5 м.кв"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-№-3915/21 "Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов, в целях постановки на государственный кадастровый учет, внесения изменений в сведения ЕГРН по объектам капитального строительства расположенных по адресу - Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, с кадастровым номером 24:50:0000000:176353, площадью 5623,9 м.кв., с кадастровым номером 24:50:0000000:176344, площадью 1173,5 м.кв., по адресу- Красноярский край, г. Красноярск, ул. Курчатова,15, корпус 2, помещение 25, с кадастровым номером 24:50:0100237:946, площадью 466,5 м.кв"
Начальная цена
138 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов