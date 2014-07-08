Поставка бахил для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик осуществляет поставку товара в течение 15 календарных дней с момента перечисления аванса Заказчиком, на основании выставленного счета Поставщика. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль.Форма оплаты: безналичный расчет в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выставления счета Поставщиком, после заключения договора. Оплата осуществляется авансовым платежом в размере 100% от суммы выставленного счета Поставщика на основании заявки Заказчика. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.