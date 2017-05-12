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    Главная / Торги / Попозиционная закупка механических изделий

    Попозиционная закупка механических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705084Дата и время окончания срока приема заявок Попозиционная закупка механических изделийЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705084

    Уникальный номер закупки

    321

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Попозиционная закупка механических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Приложение 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-13-73

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    D.Akhmetzyanov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ахметзянов Дмитрий Зуфарович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Попозиционная закупка механических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.05.201729.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705084Подведение итогов не позднее Попозиционная закупка механических изделийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Попозиционная закупка механических изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.22.13.120

    Механизмы подъемные, используемые для подъема транспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОЛУМУФТА; БРСД001; 2004; ТУ4145-028-35630370-; "Энерпред" г.Иркутск"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПНЕВМОГИДРОАККУМ-ТОР; LAS.1.6.1C.O.G5.A; ф.SAIP"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ПНЕВМОГИДРОАККУМ-ТОР; LA.1.3.1C.O.G5.A.250; ф.Saip"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ПЕРЕХОДНИК; К3/8.М22х1,5-24°; 2001; ТУ4143-026-35630370-"

    Кол-во: 60

    "Позиция 5"

    "ОХЛАДИТЕЛЬ ТОПЛИВА; ТА 7513-1183010-11ГЧ; НП ООО"ТАСПО""

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "НАСОС; НПЛ 25/16 УХЛ4; ТУ2.053.1899-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "НАСОС; Г11-25(100); ТУ84-89; ШМАИ.063611.001ТУ; "Ново-Вятка" г.Киров"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "НАСОС; 50НР4ПО4; ТУ4171-001-41850319-; 2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ; АГ11-11; ТУ84-738-83"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "МУФТА; БРСМ001; 2004; ТУ4145-028-35630370-"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "МУФТА VOITH; К.060.366.1021.N60; ф.VOITH"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ; Э-120/Т; ТУ24-5-355-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "КРАН МНОГОХОДОВОЙ; типа КМХ; 2001; ТУ4143-026-35630370-"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "КРАН МНОГОХОДОВОЙ; КМХ2; 2005; ТУ4144-017-0752710-; "Энерпред" г.Иркутск"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "КОМПЕНСАТОР; Ду 300 КРК 1504094.5; Din PN16, L130 -; 460/410-12х26-; 460/410-12хМ24 фирма Kompenz"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "КОМПЕНСАТОР; Ду 150 КРК 1504094.4; DIN PN10/16, BL130 -; 285/240-8х22; ф."Kompenz""

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "КОМПЕНСАТОР; Ду 100 КРК 1504094.3; DIN PN10/16, BL130 -; 220/180-8х18; ф."Kompenz""

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "КЛАПАН; МКО 10/32; УХЛ4; ГОСТ 21464-76"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "КЛАПАН; 1МКО 10/32; ТУ2-053-1841-87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТ.; RQ3-P6/М/41/V; ф."DUPLOMATIC""

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ДОМКРАТ; ДУ50П100; ТУ4143-025-35630370-; 50т, 100мм; 2001 "Энергопред-ЕК""

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "ДОМКРАТ; ДУ200Г150; г/п 200т; АО"ТД"Энерпред""

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ДОМКРАТ; Д2-3913010-01; ОСТ37.001.278-84"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧ.; ДГ30 П110Д; ППД50; с плавающей опорой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "ДОМКРАТ ГИДРАВ.; ДГ200Г130Д с; с плавающей опорой; гидрав.возвратом,; и страхов.обоймой по 89.23004 ТЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ; 1РЕ10 64А Г24НМСп; УХЛ4; ТУ2-053-1815-86"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ; 1РЕ10 574А Г24НМСп; УХЛ4; ТУ2-053-1815-86"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "ГИДРОКЛАПАН; МКПВ-10/3 С2 Р3 УХЛ4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ГИДРОКЛАПАН; МКПВ-10/3 С2 В2; УХЛ4; ТУ2-053-1737-85"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ЭЛЕКТРОКОМПРЕССОР; ЭК-7В С/ДВ.; ТУ24.05.126-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ШТУЦЕР ПРЯМОЙ; К3/8-К3/8 ШП-1617 "Энерпред" г.Иркутск"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "ШПРИЦ; ШРГ-630; ТУ 24.01.725-80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОТОКА; УП-32; ТУ 24.00.10.018-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ; НЭЭ-1,6И20Т1; АО"ТД"Энерпред""

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "ВИБРООПОРА; арт.№ 057 300924-К01; Fraudenberg Shwab"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "ВИБРООПОРА; арт.№ 057 300924-К01; Fraudenberg Shwab"

    Кол-во: 6

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