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    Главная / Торги / Запрос цен на поставку кирпича на II полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж»

    Запрос цен на поставку кирпича на II полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2017 17:3016.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083680Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кирпича на 2-е полугодие 2017 годаВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705083680

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос цен на поставку кирпича на II полугодие 2017 года для нужд ООО «РВК-Воронеж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    протокол

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender.vrn@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбина Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка кирпича на 2-е полугодие 2017 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.05.2017 17:30 GMT +316.05.2017 17:3016.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083680Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кирпича на 2-е полугодие 2017 годаВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2017 17:3016.05.2017 17:3016.05.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083680Дата и время вскрытия заявок Поставка кирпича на 2-е полугодие 2017 годаВоронеж

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 12:0030.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083680Подведение итогов не позднее Поставка кирпича на 2-е полугодие 2017 годаВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кирпича на 2-е полугодие 2017 года

    Начальная цена

    236 013,22

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    23.32.11

    Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные изделия керамические

    Классификатор ОКВЭД2

    23.32

    Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка кирпича на 2-е полугодие 2017 года"

    Кол-во: 0

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