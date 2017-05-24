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Номер извещения
ГП705086
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 15:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304
Почтовый адрес
630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304
Контактный телефон
+7 800 555-52-78 доб. 6100
Факс
+7 499 705-89-99
Адрес электронной почты
mtomilina@agm-s.ru
Ф.И.О. контактного лица
Томилина Мария Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню позиций
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. НовокузнецкРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГМ - СЕРВИС
Все закупки и тендеры АГМ - СЕРВИС
Адрес местонахождения
630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304
28.13.31.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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