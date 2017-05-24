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    Главная / Торги / Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)

    Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705086Дата и время окончания срока приема заявок Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705086

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 15:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Перечень предоставляемых документов

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГМ - СЕРВИС
    Все закупки и тендеры АГМ - СЕРВИС

    Юридический адрес

    630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304

    Почтовый адрес

    630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304

    Контактный телефон

    +7 800 555-52-78 доб. 6100

    Факс

    +7 499 705-89-99

    Адрес электронной почты

    mtomilina@agm-s.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Томилина Мария Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201725.05.2017 12:0025.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705086Подведение итогов не позднее Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материально-технических изделий ( комплектующие для насосов)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню позиций

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. НовокузнецкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа на 60 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АГМ - СЕРВИС
    Все закупки и тендеры АГМ - СЕРВИС

    Адрес местонахождения

    630090, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ АКАДЕМИКА ЛАВРЕНТЬЕВА, ДОМ 6/1, ОФИС 304

    Классификатор ОКПД2

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торцовое уплотнение 70УТ00.00-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Втулка НЦСГЕ П.20.50.01.006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Втулка НЦСГЕ П.15.60.01.003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Стакан герметичный НЦСГЕ СГ.Т.102.40.021.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Муфта соединительная МПП-3-6-135"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Полумуфта ведущая НЦСГЕ ВЩ.Т.102.40.021.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Полумуфта ведомая НЦСГЕ ВМ.Т.102.40.020.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Ступень в сборе НЦСГЕ 7А-470"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ступень в сборе НЦСГЕ 7А-340"

    Кол-во: 1

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