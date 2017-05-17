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Номер извещения
31705083406
Уникальный номер закупки
116
Наименование закупки
Поставка компьютерной техники в соответствии с Технической частью (Часть III Документации о проведении запроса котировок в электронной форме) и Проектом договора (Часть IV Документации о проведении запроса котировок в электронной форме) на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ" расположенного по адресу :Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка компьютерной техники на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 15:00 GMT +317.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерной техники на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 15:0017.05.2017 15:0017.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705083406Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерной техники на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники на территорию АО "НПО "ЛЭМЗ"
Начальная цена
910 884,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме в соответствии с Проектом Договора, Спецификации, Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
26.20.15.000
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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