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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка приборов согласно приведенного перечня в рамках ГосОборонЗаказа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 14:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
Почтовый адрес
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
Контактный телефон
+7 499 160-98-12
Факс
+7 499 160-98-12
Адрес электронной почты
snab@mtu-saturn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мусин Ришат Рашидович
Место рассмотрения предложений
Восточный
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов согласно прилагаемого перечня в рамках ГосОборонЗаказа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 11:00 GMT +317.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов согласно прилагаемого перечня в рамках ГосОборонЗаказаВосточный
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 11:0017.05.2017 11:0017.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705069Дата и время вскрытия заявок Поставка приборов согласно прилагаемого перечня в рамках ГосОборонЗаказаВосточный
Подведение итогов не позднее
23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705069Подведение итогов не позднее Поставка приборов согласно прилагаемого перечня в рамках ГосОборонЗаказаВосточный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов согласно прилагаемого перечня в рамках ГосОборонЗаказа
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Большая Черкизовская д. 21, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МТУ Сатурн
Все закупки и тендеры МТУ Сатурн
Адрес местонахождения
107553, Российская Федерация, Москва, Восточный, Преображенское, Черкизовская Б., 21
26.51.42
25.24.90.970
Документация лота
Кол-во: 0
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