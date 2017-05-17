Закупка приборов согласно приведенного перечня в рамках ГосОборонЗаказа

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Аванс 40% от общей стоимости товара в течение 10 (десяти) банковских дней по выставленному счету после подписания договора поставки. Оставшиеся 60% стоимости товара Покупатель оплачивает в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента отгрузки товара Поставщиком со своего склада (дата отпуска груза согласно УПД).