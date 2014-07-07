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Номер извещения
ГП406406
Уникальный номер закупки
12
Наименование закупки
Закупка трансформаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Трансформаторы тока и понижающие
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 15:00 GMT +307.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406406Дата и время окончания срока приема заявок Трансформаторы тока и понижающиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 15:0007.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406406Дата и время вскрытия заявок Трансформаторы тока и понижающиеМосква
Подведение итогов не позднее
08.07.2014 16:0008.07.2014 16:0008.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406406Подведение итогов не позднее Трансформаторы тока и понижающиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформаторы тока и понижающие
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна соответствовать всем требованиям ГОСТ, ТУ и условиям технического задания. Срок поставки продукции - июль 2014 года; Доставка силами Покупателя и включена в стоимость продукции. Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года и не быть в употреблении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцовов, ул. Западная, д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Трансформаторы шахтные
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.07.2014 15:00 GMT +307.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406406Дата и время окончания срока приема заявок Трансформаторы шахтныеМосква
Дата и время вскрытия заявок
07.07.2014 15:0007.07.2014 15:0007.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406406Дата и время вскрытия заявок Трансформаторы шахтныеМосква
Подведение итогов не позднее
08.07.2014 16:0008.07.2014 16:0008.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406406Подведение итогов не позднее Трансформаторы шахтныеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформаторы шахтные
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Продукция должна соответствовать всем требованиям ГОСТ, ТУ и условиям технического задания. Срок поставки продукции - июль 2014 года; Доставка силами Покупателя и включена в стоимость продукции. Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года и не быть в употреблении
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. Одинцовов, ул. Западная, д. 21, стр.39Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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