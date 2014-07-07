Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция должна соответствовать всем требованиям ГОСТ, ТУ и условиям технического задания. Срок поставки продукции - июль 2014 года; Доставка силами Покупателя и включена в стоимость продукции. Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года и не быть в употреблении