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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705071
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Микросхема 1401СА1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 14:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Почтовый адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Контактный телефон
+7 999 140-58-92
Факс
+7 831 260-04-30
Адрес электронной почты
fyedorov.vd@gzas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоров Дмитрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
42898105 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 11 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
42898105 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 11 г.в.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Нижний Новгород, ул.Интернациональная, д.100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Адрес местонахождения
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
26.11.30.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
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