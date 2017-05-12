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    Главная / Торги / Микросхема 1401СА1

    Микросхема 1401СА1

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 15:0012.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705071Дата и время окончания срока приема заявок 42898105 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 11 г.в.Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705071

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Микросхема 1401СА1

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 14:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Юридический адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Почтовый адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Контактный телефон

    +7 999 140-58-92

    Факс

    +7 831 260-04-30

    Адрес электронной почты

    fyedorov.vd@gzas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    42898105 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 11 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 16:0031.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705071Подведение итогов не позднее 42898105 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 11 г.в.Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    42898105 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 11 г.в.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Нижний Новгород, ул.Интернациональная, д.100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту получения продукции в течение 30дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Адрес местонахождения

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Классификатор ОКПД2

    26.11.30.000

    Схемы интегральные электронные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "42898105 МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 1401СА1 БК0.347.306-03ТУ"

    Кол-во: 40

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