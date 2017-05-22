Право заключения соглашения на поставку изделий абразивных на мягкой основе

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия поставки (выборки) товара, выполнения работ, оказания услуг: Поставка Товара осуществляется партиями, согласно письменным заявкам от Покупателя с момента подписания Договора. Срок поставки в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем по электронной почте. Поставщик обязуется направить письменное подтверждение принятие заявки Покупателя в срок не более 3 (трех) рабочих дней после получения заявки. Срок поставки исчисляется с момента получения Покупателем подтверждения по электронной почте, в соответствии с проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению №101/300-2017 о проведении запроса котировок). Срок и условия оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг: в соответствии с Проектом соглашения (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 101/300-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки.