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Номер извещения
31705083187
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
Контактный телефон
+7 4112 40-59-53
Факс
Адрес электронной почты
mfc.dogovor@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынов Айсен Александрович
Место рассмотрения предложений
Электронная торговая площадка "ЭТП ГПБ" https://etpgpb.ru/
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 04:00 GMT +313.06.2017 04:0013.06.2017 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705083187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)Электронная торговая площадка "ЭТП ГПБ" https://etpgpb.ru/
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.2017 05:0013.06.2017 05:0013.06.2017 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705083187Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)Электронная торговая площадка "ЭТП ГПБ" https://etpgpb.ru/
Дата и время проведения
15.06.2017 09:0015.06.2017 09:0015.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705083187Дата и время проведения Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)Электронная торговая площадка "ЭТП ГПБ" https://etpgpb.ru/
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 10:2021.06.2017 10:2021.06.2017 10:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083187Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)Электронная торговая площадка "ЭТП ГПБ" https://etpgpb.ru/
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.06.201721.06.2017 10:2021.06.2017 10:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705083187Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)Электронная торговая площадка "ЭТП ГПБ" https://etpgpb.ru/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений территориальных обособленных структурных подразделений ГАУ "МФЦ РС (Я)" в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)
Начальная цена
4 140 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
41 400,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ МФЦ РС(Я)
Все закупки и тендеры ГАУ МФЦ РС(Я)
Адрес местонахождения
677000, Республика Саха (Якутия), , Якутск, Аммосова, 18, каб. 2.16
81.21.10.000
81.21
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 6
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