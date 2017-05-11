Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Микросхема 142ЕР2У

    Микросхема 142ЕР2У

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705064Дата и время окончания срока приема заявок МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705064

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Микросхема 142ЕР2У

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.05.2017 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Юридический адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Почтовый адрес

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Контактный телефон

    +7 904 394-50-67

    Факс

    +7 831 260-04-30

    Адрес электронной почты

    bukalovm@gzas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Букалов Максим Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705064Дата и время окончания срока приема заявок МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    11.05.2017 13:0011.05.2017 13:0011.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705064Подведение итогов не позднее МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.Нижний Новгород

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    11.05.201711.05.2017 13:0011.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705064Подведение итогов не позднее МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Нижний Новгород, ул.Интернациональная, д.100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту получения продукции в течение 30дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное Акционерное Общество «Горьковский Завод Аппаратуры Связи им. А.С.Попова»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
    Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»

    Адрес местонахождения

    603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100

    Классификатор ОКПД2

    26.11.30.000

    Схемы интегральные электронные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ"

    Кол-во: 37

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211075256
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку электронных компонентов (микросхем)
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    592685
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 106 667
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Филиал АО НПК СПП в Великом Новгороде
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211075143
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку микросхем
    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и...
    592660
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 093 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить