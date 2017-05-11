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Номер извещения
ГП705064
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Микросхема 142ЕР2У
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
03.05.2017 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Почтовый адрес
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
Контактный телефон
+7 904 394-50-67
Факс
+7 831 260-04-30
Адрес электронной почты
bukalovm@gzas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Букалов Максим Петрович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705064Дата и время окончания срока приема заявок МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
11.05.2017 13:0011.05.2017 13:0011.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705064Подведение итогов не позднее МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.Нижний Новгород
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ 142ЕР2У АЕЯР.431420.363-01ТУ, в зол. исп. год пр-ва не ранее 12 г.в.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Нижний Новгород, ул.Интернациональная, д.100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Все закупки и тендеры ПАО «ГЗАС им. А.С.Попова»
Адрес местонахождения
603951, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Интернациональная, 100
26.11.30.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 37